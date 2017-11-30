Путин прибыл в Минск для участия в саммите ОДКБ

МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Минск, где примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чтобы обсудить актуальные международные и региональные проблемы.

Как ожидается, лидеры стран-участниц объединения обсудят ключевые вопросы взаимодействия в рамках организации, актуальные международные и региональные проблемы, а также меры по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности ОДКБ.

Кроме того, будет подписан ряд документов, в том числе декларация в связи с 25-летием Договора о коллективной безопасности и 15-летием Организации Договора о коллективной безопасности.