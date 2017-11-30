Медведев объяснил причину проблем в отношениях России и США

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Проблема Москвы и Вашингтона не в личных отношениях с президентом США Дональдом Трампом, а в отвратительной атмосфере между Россией и США, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Проблема заключается не в наших личных взаимоотношениях, хотя это, конечно, важно. Но это все-таки подчиненная история по отношению к тем решениям, которые мы принимаем, по отношению к той атмосфере, которая создается, а она в отношениях между нашими странами, между РФ и США, очень плохая, отвратительная", — сказал Медведев в интервью российским телеканалам.