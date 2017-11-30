Федерика Могерини стала "Женщиной Европы"-2017 в номинации "во власти"

Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини в Брюсселе. Архивное фото

Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини в Брюсселе. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 30 ноя – РИА Новости, Александр Шишло. Звание "Женщина Европы" 2017 года в номинации "женщина во власти" присвоено главе дипломатии Евросоюза итальянке Федерике Могерини, сообщили в четверг РИА Новости в оркомитете Women of Europe Awards.

Почетное звание "Женщина Европы" присуждается в четырех номинациях. Претендентов отбирают представители "Международного европейского движения", крупнейшей организации ассоциаций гражданского общества в Европе, и Европейского женского лобби, представляющего более 3 тысяч женских неправительственных организаций Европы.

На "Женщину Европы" номинируются европейки, внесшие личный вклад в продвижение европейского проекта, а также содействовавшие расширению участия женщин в дебатах о Европе и ее будущем.

Первое присвоение званий "Женщина Европы" состоялось в декабре 2016 года. Тогда почетного звания в номинации "женщина во власти", присуждаемого за выдающее политическое лидерство, была удостоена еврокомиссар по конкуренции датчанка Маргарет Вестагер.