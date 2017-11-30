Силовики под видом волонтеров ведут разведку в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 30 ноя — РИА Новости. Украинские силовики под видом волонтеров проводят разведку с целью реализации наступательной тактики по захвату новых территорий, заявил журналистам представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

"Согласно разведданным, а также поступающей от жителей республики информации, представители Киева… в населенном пункте Гранитное на юге Донбасса обзванивают близлежащие населенные пункты, контролируемые Донецкой народной республикой… Под видом гуманитарных организаций и волонтеров проводят информационную разведку с целью реализации наступательной тактики по захвату новых территорий", — заявил представитель ДНР.

В СЦКК пояснили, что информация, которой интересуются представители Киева, касается количества брошенных домов, лояльности местного населения к действующей на Украине власти.

"Информация запрашиваемая украинскими "защитниками-активистами" якобы с благой целью помощи пострадавшим в восстановлении разрушенных домов касается состояния домостроений, количества брошенных жилых домов, а также лояльности сельчан к украинской власти", — заявил представитель ведомства.

Также в представительстве ДНР В СЦКК добавили, что с жителями прифронтовых районов проводится агитационная работа с целью спровоцировать жителей к требованию ввести в населенные пункты подразделения вооруженных сил Украины.