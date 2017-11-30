Медведев поприветствовал участников IV Юридического форума стран БРИКС

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поприветствовал участников и гостей IV Юридического форума стран БРИКС и отметил необходимость неукоснительного соблюдения международного права при противостоянии глобальным угрозам, сообщается на сайте кабмина.

IV Юридический форум БРИКС проходит в Москве с 30 ноября по 1 декабря.

"Сердечно приветствую вас на Юридическом форуме стран БРИКС, который в этом году впервые проходит в России… Противостоять таким глобальным вызовам, как распространение оружия массового уничтожения, международный терроризм и транснациональная преступность, наркотрафик, угрозы экологических и техногенных катастроф, – мы можем только совместными усилиями. И только на основе неукоснительного соблюдения верховенства права", — говорится в телеграмме.

Медведев подчеркнул, что вклад юристов стран БРИКС востребован при сопровождении масштабных инвестиционных проектов, в контексте развития международных финансовых институтов, объединения усилий в области цифровой экономики.

Российский премьер выразил надежду, что решения, принятые на форуме, будут содействовать укреплению взаимовыгодного партнёрства и способствовать повышению привлекательности юрисдикций стран БРИКС. Он также пожелал участникам форума интересных дискуссий и плодотворной работы, зарубежным гостям – ярких впечатлений от пребывания в Москве, а также поздравил всех с наступающим Днём юриста.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.