В Турции за связи с Гюленом задержали еще 50 человек

АНКАРА, 30 ноя — РИА Новости. Турецкие силы безопасности задержали 50 человек, в том числе военных летчиков, подозреваемых в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщает в четверг агентство Anadolu со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что ордера на арест 66 обвиняемых в связях с FETO выдала прокуратура провинции Эскишехир. Операция по задержанию еще 16 человек продолжается.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.

Власти Турции обвинили FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.