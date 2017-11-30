МИД Ирана объяснил инцидент с самолетом премьера Болгарии

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Информация об отсутствии разрешения на пролет через воздушное пространство Ирана самолету болгарского премьера не соответствует действительности, инцидент, в ходе которого правительственный борт Болгарии был вынужден покинуть воздушное пространство Ирана, произошел из-за ошибки в передаче данных его экипажем, в результате чего самолет не был опознан, заявил представитель иранского МИД Бахрам Касеми.

Ранее глава МИД Болгарии Екатерина Захариева сообщила, что Иран во вторник не дал разрешение на транзитный пролет в своем воздушном пространстве правительственного самолета Болгарии, на борту которого находился премьер-министр страны Бойко Борисов.

"Вопрос об отсутствии разрешения ни в какой степени не соответствует действительности, поскольку после официального запроса посольства Болгарии в Тегеране о предоставлении разрешения на пролет болгарского самолета с уважаемым премьер-министром разрешение было выдано", — сообщил Касеми в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент связан с ошибочной передачей экипажем самолета летных данных и информации о разрешении, в связи с чем самолет не удалось распознать. Касеми выразил сожаление в связи с этим эпизодом, отметив, что воздушное пространство Ирана всегда открыто для самолетов дружественных стран, в том числе Болгарии.

Болгарский премьер во главе правительственной делегации направлялся с официальным визитом в Саудовскую Аравию. По словам главы МИД Болгарии, Тегеран первоначально дал разрешение, однако отозвал его после того, как самолет премьера оказался в воздушном пространстве Ирана. Дипломат отметила, что главной версией иранской стороны стало то, что самолет якобы незначительно отклонился от курса, и иранские власти потребовали, чтобы он покинул воздушное пространство страны.