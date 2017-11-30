Американец вычислил вора с помощью унитаза

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Житель американского штата Мичиган смог оперативно обнаружить, что в его дом забирался вор, по привычке злоумышленника опускать сиденье унитаза, заявил начальник местной полиции Джефф О'Бриен.

По информации издания Record Eagle , которое беседовало с О'Бриеном, одинокий житель города Траверс-Сити, проснувшись утром, обнаружил, что "что-то не так" в ванной комнате. "Он заметил, что сиденье унитаза было опущено, хотя он всегда оставляет его поднятым", — рассказал начальник полиции.

Хозяин жилища обнаружил и другие признаки взлома. По словам О'Бриена, злоумышленник "освоился" в доме, ел печенье, а также отдыхал в гостиной.

Беспорядок в доме помог хозяину быстро сообщить полиции о взломе. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, они обнаружили 26-летнего злоумышленника спящим под столиком для пикника в гараже.

По словам О'Бриена, преступник был пьян, однако сумел унести из дома некоторые вещи, в том числе четыре рецептурных препарата, среди которых обезболивающее с кодеином (алкалоид опиума), а также кошелек хозяина.

По данным издания, хозяин дома и злоумышленник не знакомы. Преступнику будут предъявлены обвинения во взломе и краже.