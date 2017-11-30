Американец вычислил вора с помощью унитаза

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Житель американского штата Мичиган смог оперативно обнаружить, что в его дом забирался вор, по привычке злоумышленника опускать сиденье унитаза, заявил начальник местной полиции Джефф О'Бриен.
Хозяин жилища обнаружил и другие признаки взлома. По словам О'Бриена, злоумышленник "освоился" в доме, ел печенье, а также отдыхал в гостиной.
Беспорядок в доме помог хозяину быстро сообщить полиции о взломе. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, они обнаружили 26-летнего злоумышленника спящим под столиком для пикника в гараже.
По данным издания, хозяин дома и злоумышленник не знакомы. Преступнику будут предъявлены обвинения во взломе и краже.