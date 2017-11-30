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США просят весь мир разорвать отношения с КНДР

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1914)
12:2630.11.2017
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© REUTERS / Lucas JacksonЗаседание Совета Безопасности по ситуации в Северной Корее. 29 ноября 2017Заседание Совета Безопасности по ситуации в Северной Корее. 29 ноября 2017
© REUTERS / Lucas Jackson

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Постпред США при ООН Никки Хейли призвала все страны мира прервать любые виды связей с Северной Кореей. Она также высказалась за лишение Пхеньяна права голоса в ООН.

Флажок с портретом президента США Дональда Трампа. Сеул, Южная Корея. 7 ноября 2017
© AFP 2017 / Jung Yeon-Je
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Ранее подобную позицию озвучила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт. Она призвала усилить экономическое и дипломатическое давление на

Пхеньян, отозвать всех послов из КНДР и выдворить северокорейских трудовых мигрантов, которые, по словам Науэрт, работают "фактически как рабы", а заработанные ими деньги "используются для ракетной программы".

Позиция России

Российский постпред в ООН Василий Небензя, выступая на экстренном заседании Совбеза, отметил, что пока не видит перспектив нормализации на Корейском полуострове. Он также выразил сожаление из-за последнего ракетного пуска в КНДР.

При этом российский дипломат призвал все "все вовлеченные стороны прекратить эскалацию напряженности".

Плакат в северокорейском детском доме
© РИА Новости / Андрей Ольферт
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Он указал, что проблему на Корейском полуострове нельзя решить военным путем: надо продолжить "упорную и энергичную" дипломатическую работу для урегулирования ситуации.

В Совфеде считают, что предлагаемые США санкции против КНДР приведут к обратному эффекту — к возрастанию напряженности на Корейской полуострове. По словам сенатора Владимира Джабарова, страна сплотится вокруг своего лидера против внешнего врага.

"Россия не поддержит предлагаемые США санкции, КНДР не воюющая с нами страна", — сказал сенатор.

Он отметил, что политика санкций не приносит положительных результатов. "Надо искать компромиссы, а не загонять КНДР в угол ", — подчеркнул Джабаров.
Сенатор отметил, что не согласен с идеей США прекратить поставки нефти в Северную Корею. "Мы что хотим, чтобы у мирных граждан, в этой стране был холод и голод?" — пояснил Джабаров.

В нижней палате российского парламента заявили, что Россия не должна поддерживать призыв США разорвать связи с КНДР.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. 30 нояьря 2017
© REUTERS / KCNA
Телевидение в КНДР впервые показало кадры пуска новой ракеты "Хвасон-15"
Москва должна руководствоваться своими интересами в этом вопросе, заявил депутат Юрий Швыткин.

По его мнению, США должны себя призвать прекратить проводить различного рода учения, которые ведут к эскалации напряженности на Корейском полуострове.

"Мы не оправдываем действия КНДР по запуску ракеты и обсуждаем этот запуск, но вместе с тем должно быть встречное движение, тогда будет мирное урегулирование", — добавил депутат.

Сила, а не дипломатия

Политолог Богдан Безпалько прокомментировал заявления Хейли и отметил, что таким путем проблему не решить. По его словам, разрыв отношений может привести к еще большему озлоблению внутри Северной Кореи.

"Сама по себе КНДР никому не угрожает, по крайней мере, она ни против кого в последние десятилетия не развязывала масштабных военных действий", — считает эксперт.

Военный парад в Пхеньяне. Архивное фото.
© РИА Новости / Илья Питалев
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По его мнению, США отвыкли от кропотливой дипломатической работы.

"Россия предложила компромиссный вариант: Северная Корея не проводит ядерные испытания, Южная Корея "замораживает" масштабные военные учения. Американские дипломаты на этот вариант не пошли", — подчеркнул Безпалько.

По его словам, Вашингтон мог бы предложить Пхеньяну безвозмездную помощь, чтобы в ответ можно было проводить реформы.

"Но вместо этого продолжается агрессивная риторика. Мне кажется, что американские политики и дипломаты за последние 25-30 лет отучились от дипломатии, привыкли решать все силой", — заключил политолог.

Очередной ракетный пуск

Испытания ядерного оружия. Архивное фото
© AFP 2017
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В ночь на среду КНДР провела очередные ракетные испытания. Высота полета составила почти 4500 километров. Ракета "Хвасон-15" пролетела 950 километров и упала в 250 километрах от японской префектуры Аомори.

Как рассказали северокорейские дипломаты, эта ракета может нести "сверхбольшую тяжелую ядерную боеголовку". Кроме того, они отметили, что "Хвасон-15" может достичь любой точки США.

В Пхеньяне уверили, что ракетное испытание не представляло угрозы соседним странам.

Северокорейские власти развивают ракетную программу в условиях давления со стороны мирового сообщества. В отношении КНДР действуют санкции СБ ООН. Резолюция 2375 установила самый строгий санкционный режим в XXI веке.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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