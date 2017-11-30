Раде предложили уволить министра энергетики из-за плохой работы

КИЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Проект постановления об увольнении министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика зарегистрирован в Верховной раде, автором документа является депутат от партии "Народный фронт" Игорь Гузь.

Инициатор отставки министра считает, что Насалик с момента назначения на пост в апреле 2016 не продемонстрировал успехов и реформаторского подхода, а только усугубил кризис в уже существующих проблемных отраслях. Отмечается, что до сих пор не решен вопрос с выплатой задолженности по зарплатам шахтерам. Также автор проекта постановления утверждает, что под руководством Насалика Минэнергоугля продолжало торговлю углем с "временно оккупированными отдельными районами Донецкой и Луганской областей".

"В случае принятия проекта постановления снизится социальное напряжение среди работников отраслей, за работу которых отвечал министр, прекратятся многочисленные голодовки и протесты шахтеров, недовольных работой Насалика, откроются возможности для дальнейшего реформирования в сфере энергетики и угольной промышленности", — говорится в пояснительной записке к документу.