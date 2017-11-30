Раде предложили уволить министра энергетики из-за плохой работы

КИЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Проект постановления об увольнении министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика зарегистрирован в Верховной раде, автором документа является депутат от партии "Народный фронт" Игорь Гузь.
"В случае принятия проекта постановления снизится социальное напряжение среди работников отраслей, за работу которых отвечал министр, прекратятся многочисленные голодовки и протесты шахтеров, недовольных работой Насалика, откроются возможности для дальнейшего реформирования в сфере энергетики и угольной промышленности", — говорится в пояснительной записке к документу.