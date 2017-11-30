В Барселоне запретили желтую подсветку фонтанов во время выборов

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Избирательная комиссия Барселоны запретила властям города подсвечивать здания и фонтаны желтым цветом во время выборов в Каталонии, пишет газета Pais.
"Избирательная комиссия поддержала прошение (представителей Народной партии Каталонии (PP) в городском совете Барселоны — ред) по поводу запрета желтой подсветки фонтанов и зданий в поддержку заключенных политиков. (Мэр Барселоны — ред) Ада Колау не сможет продолжать использовать совет для продвижения движения за независимость", — написал лидер PP Альберто Фернандеса в Twitter. По мнению партии, использование желтой подсветки ставит под сомнение нейтралитет городского совета.
Городской совет Барселоны может обжаловать решение избирательной комиссии в течение суток.
Судья Национальной судебной палаты Испании 2 ноября распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. На следующий день она выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. Прокуратура Брюсселя потребовала выдать Испании Пучдемона и других экс-членов его правительства. Новое судебное заседание в Брюсселе назначено на 4 декабря.