В Барселоне запретили желтую подсветку фонтанов во время выборов

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Избирательная комиссия Барселоны запретила властям города подсвечивать здания и фонтаны желтым цветом во время выборов в Каталонии, пишет газета Pais.

Как пишет издание, ранее городской совет принял решение использовать желтый цвет для подсветки фонтанов в знак солидарности с бывшими представителями женералитета (правительства Каталонии — ред) и лидерами организаций, выступающих за независимость автономии.

"Избирательная комиссия поддержала прошение (представителей Народной партии Каталонии (PP) в городском совете Барселоны — ред) по поводу запрета желтой подсветки фонтанов и зданий в поддержку заключенных политиков. (Мэр Барселоны — ред) Ада Колау не сможет продолжать использовать совет для продвижения движения за независимость", — написал лидер PP Альберто Фернандеса в Twitter. По мнению партии, использование желтой подсветки ставит под сомнение нейтралитет городского совета.

Городской совет Барселоны может обжаловать решение избирательной комиссии в течение суток.

По итогам проведенного в Каталонии 1 октября референдума, признанного незаконным Конституционным судом Испании, парламент автономии 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого правления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Судья Национальной судебной палаты Испании 2 ноября распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. На следующий день она выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. Прокуратура Брюсселя потребовала выдать Испании Пучдемона и других экс-членов его правительства. Новое судебное заседание в Брюсселе назначено на 4 декабря.