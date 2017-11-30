В южном Таиланде жертвами наводнения стали шесть человек

БАНГКОК, 30 ноя – РИА Новости. Шесть человек погибли, 385 тысяч человек пострадали в результате наводнения, которое началось 25 ноября после сильных продолжительных ливней в южных провинциях Таиланда, заявил генеральный директор департамента предупреждения и преодоления последствий природных катастроф МВД Таиланда Чайяпхон Тхитхисак.

В результате наводнения затоплены значительные участки во всех районах провинций Наративат, Пхаттхалунг и Ялла. Под водой оказались также многие районы провинций Паттани, Сонгкла, Сурат Тхани и Транг.

Несмотря на то что туристических зон, расположенных вблизи перечисленных провинций, – островов Пхукет и Самуи, провинций Пханга и Краби – наводнение не коснулось, ливневые дожди, которые по прогнозам синоптиков продолжатся на юге Таиланда до пятницы, могут способствовать расширению зоны затопления и вызвать оползни, в том числе и в традиционных местах отдыха туристов, сказал Тхитхисак на пресс-брифинге в Бангкоке.

Сезонные наводнения из-за ливневых дождей обычны для природы Таиланда, однако в этом году наблюдатели отмечают особую интенсивность, высокую концентрацию и необычную территориальную неравномерность выпадения осадков. В октябре-ноябре затоплению подверглись многие районы центральных провинций страны. В большинстве местностей вода сошла к середине ноября, однако в ряде провинций, ближайших к Бангкоку, все еще сохраняются обширные затопленные территории.