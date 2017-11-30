США сознательно провоцируют КНДР на новые авантюры, заявил Лавров

Ким Чен Ын во время осмотра баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. 30 ноября 2017

Ким Чен Ын во время осмотра баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. 30 ноября 2017

МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. США как будто сознательно хотели спровоцировать Пхеньян на "новые резкие действия", предположил глава МИД Сергей Лавров.

По его словам, об этом говорят последние шаги Соединенных Штатов.

"Такое ощущение, что специально все делалось для того, чтобы Ким Чен Ын сорвался и предпринял очередное авантюрное действие", — подчеркнул министр.

В сентябре, пояснил Лавров, американские коллеги намекнули, что следующие учения ожидаются только весной, Пхеньян может воспользоваться паузой и тоже "не делать каких-то резких движений", и почему бы в этой ситуации не попытаться наладить диалог.

"Мы были обнадежены таким подходом, но вдруг они проводят внеплановые учения в октябре, потом в ноябре, сейчас объявили в декабре", — сказал глава МИД журналистам.

Министр добавил, что американцы должны "объяснить всем нам, чего они добиваются". Если Штаты хотят найти предлог для уничтожения КНДР, им надо прямо об этом сказать, считает Лавров. "Тогда мы будем принимать решение о том, как нам реагировать", — заявил он.

Глава МИД также указал, что Москва отрицательно относится к идее усилить санкционное давление на Пхеньян. "Санкционный нажим по сути дела исчерпан", — заключил руководитель внешнеполитического ведомства.

Ранее президент Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон введет новые ограничения против Пхеньяна в ответ на очередное ракетное испытание. США также призвали все страны мира прервать любые связи с КНДР, в том числе остановить торговлю и выслать северокорейских рабочих.

В ночь на среду Северная Корея запустила ракету "Хвасон-15", которая пролетела порядка 950 километров и упала в 210 километрах от побережья Японии.

В КНДР заявили, что отныне располагают средством, способным доставить ядерный заряд в любую точку США. Многие страны, включая Россию, осудили действия Пхеньяна.



