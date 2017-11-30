Пусть США прямо скажут, что ищут предлог уничтожить КНДР, заявил Лавров

МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Если США хотят найти предлог для уничтожения КНДР, они должны заявить об этом прямо, Москва будет принимать решение о своей реакции, после того как США объяснят, каковы их будущие действия, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти введут новые санкции против КНДР в ответ на очередное ракетное испытание Пхеньяна. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон призывает все страны мира прервать любые связи с КНДР, в том числе остановить торговлю и выслать северокорейских рабочих.

"Американцы должны, прежде всего, объяснить всем нам, чего они добиваются. Если они хотят найти предлог для уничтожения Северной Кореи, как об этом заявила представительница Соединённых Штатов в Совете безопасности ООН, пусть об этом скажут прямо, и пусть это подтвердит высшее американское руководство. Тогда мы будем принимать решение о том, как нам реагировать", — сказал Лавров журналистам.