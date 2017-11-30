Пусть США прямо скажут, что ищут предлог уничтожить КНДР, заявил Лавров

МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Если США хотят найти предлог для уничтожения КНДР, они должны заявить об этом прямо, Москва будет принимать решение о своей реакции, после того как США объяснят, каковы их будущие действия, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Американцы должны, прежде всего, объяснить всем нам, чего они добиваются. Если они хотят найти предлог для уничтожения Северной Кореи, как об этом заявила представительница Соединённых Штатов в Совете безопасности ООН, пусть об этом скажут прямо, и пусть это подтвердит высшее американское руководство. Тогда мы будем принимать решение о том, как нам реагировать", — сказал Лавров журналистам.