Санкционное давление на КНДР исчерпано, заявил Лавров

МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Москва отрицательно относится к идее США усилить санкционные давление на КНДР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы к этому относимся отрицательно. Мы уже неоднократно подчеркивали, что санкционный нажим по сути дела исчерпан, и что все те резолюции, которые вводили санкции, обязательно содержали требования возобновить политический процесс, возобновить переговоры, и именно это требование американской стороной полностью игнорируется. Я считаю, что это большая ошибка", — сказал журналистам российский министр.