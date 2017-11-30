ОДКБ создаст программу для борьбы с нелегальной миграцией

МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. На пространстве ОДКБ для борьбы с нелегальной миграцией будет запущена постоянная операция "Нелегал", проект соответствующего решения был согласован на саммите глав Минобороны, МИД и секретарей Совбезов ОДКБ, прошедшем в Минске.

Документ будет вынесен на рассмотрение лидеров стран Организации, которые встретятся в четверг в белорусской столице.

Как пояснили в аппарате Совбеза России, речь идет о скоординированных оперативно-профилактических и оперативно-розыскных мероприятиях, направленных на противодействие нелегальной миграции граждан третьих стран и лиц без гражданства.

Среди задач операции в документе названы — совершенствование механизмов практического взаимодействия компетентных органов на всех уровнях для проведения скоординированных мероприятий, сбор и обмен сведениями о противоправной деятельности физических и юридических лиц, причастных к организации незаконной миграции. Также предусмотрены совместные пресечение и профилактика правонарушений в миграционной сфере и иных связанных с этим правонарушений, укрепление сотрудничества с третьими странами и организациями, заинтересованными в коллективном противодействии незаконной миграции.