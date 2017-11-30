К берегам Японии прибило несколько баркасов из КНДР

ТОКИО, 30 ноя — РИА Новости. Япония столкнулась на этой неделе с наплывом потерпевших бедствие северокорейских рыболовных баркасов, на которых в общей сложности находились более 30 человек, сообщили РИА Новости в управлениях береговой охраны в 1-м и 9-м региональных штабах службы береговой охраны этой страны.
"Это судно спасло два других, у которых были проблемы с двигателями", — сообщил РИА Новости представитель 1-го регионального штаба береговой охраны Японии Накадзё Сатору.
По его словам, северокорейские рыбаки, всего 21 человек, дожидались другого судна, которое шло для их спасения, и все завершилось благополучно.
Ранее в этом месяце Япония вернула КНДР троих спасенных северокорейских моряков у побережья префектуры Исикава, а затем спасла у префектуры Акита еще восьмерых, которые также изъявили желание вернуться на родину.
КНДР и Япония не имеют дипломатических отношений друг с другом. Из-за продолжающихся ядерных и ракетных испытаний Пхеньяна Токио выступает за усиление международных и двусторонних санкций и нажима на Северную Корею.