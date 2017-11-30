К берегам Японии прибило несколько баркасов из КНДР

ТОКИО, 30 ноя — РИА Новости. Япония столкнулась на этой неделе с наплывом потерпевших бедствие северокорейских рыболовных баркасов, на которых в общей сложности находились более 30 человек, сообщили РИА Новости в управлениях береговой охраны в 1-м и 9-м региональных штабах службы береговой охраны этой страны.

Два баркаса из КНДР дрейфовали у полуострова Ното в Японском море, пока еще одно северокорейское судно в четверг не прибыло, чтобы их забрать и вернуться на родину.

"Это судно спасло два других, у которых были проблемы с двигателями", — сообщил РИА Новости представитель 1-го регионального штаба береговой охраны Японии Накадзё Сатору.

По его словам, северокорейские рыбаки, всего 21 человек, дожидались другого судна, которое шло для их спасения, и все завершилось благополучно.

Еще 10 граждан КНДР потерпели бедствие из-за непогоды у берегов Хоккайдо. Как сообщил РИА Новости представитель 9-го регионального штаба береговой охраны Юто Окадзуки, их прибило к острову Мацумаэ-Кодзима. Баркас будет отбуксирован в более спокойное в погодном отношении место и на нем проведут инспекцию для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее в этом месяце Япония вернула КНДР троих спасенных северокорейских моряков у побережья префектуры Исикава, а затем спасла у префектуры Акита еще восьмерых, которые также изъявили желание вернуться на родину.

КНДР и Япония не имеют дипломатических отношений друг с другом. Из-за продолжающихся ядерных и ракетных испытаний Пхеньяна Токио выступает за усиление международных и двусторонних санкций и нажима на Северную Корею.