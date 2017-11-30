Медведев поручил провести переговоры с Египтом по воздушному пространству

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Каиром и по достижении договоренности подписать соглашение об использовании воздушного пространства. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

"Одобрить представленный Минобороны России и согласованный с МИДом России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Следственным комитетом РФ и предварительно проработанный с египетской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Арабской Республики Египет о порядке использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры РФ и Арабской Республики Египет", — говорится в документе.

Согласно статье 2 проекта соглашения, военные воздушные суда используют воздушное пространство РФ и Египта для полетов согласно законодательству каждого из государств, нормам международного права и положениям данного соглашения. В проекте подчеркивается, что соглашение не распространяется на военные воздушные суда дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также на военные воздушные суда, перевозящие опасные грузы.