Страны ОДКБ решили совместно бороться с хакерами

МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Страны ОДКБ намерены объединить усилия в обеспечении информационной безопасности – проект соответствующего соглашения согласован в Минске на саммите глав Минобороны, МИД и секретарей Совбезов ОДКБ.

Как сообщили в аппарате Совбеза России, документ будет вынесен на рассмотрение лидеров стран организации, которые встретится в четверг в белорусской столице.

В соответствии с проектом, участники ОДКБ будут "обеспечивать дельнейшее развитие системы информационной безопасности на основе межгосударственного сотрудничества и укрепления межведомственного взаимодействия".

Они также намерены "совершенствовать механизмы противодействия угрозам в киберпространстве и взаимодействовать в вопросах обеспечения международной безопасности в информационной сфере".

Документ предусматривает "проведение совместных мероприятий, в том числе практического характера, направленных на укрепление информационной безопасности и противодействие противоправной деятельности в информационном пространстве государств-членов ОДКБ".

Страны намерены содействовать разработке и скорейшему принятию под эгидой ООН универсальных правил, норм и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве.