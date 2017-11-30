Страны ОДКБ решили совместно бороться с хакерами

МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Страны ОДКБ намерены объединить усилия в обеспечении информационной безопасности – проект соответствующего соглашения согласован в Минске на саммите глав Минобороны, МИД и секретарей Совбезов ОДКБ.
В соответствии с проектом, участники ОДКБ будут "обеспечивать дельнейшее развитие системы информационной безопасности на основе межгосударственного сотрудничества и укрепления межведомственного взаимодействия".
Они также намерены "совершенствовать механизмы противодействия угрозам в киберпространстве и взаимодействовать в вопросах обеспечения международной безопасности в информационной сфере".
Документ предусматривает "проведение совместных мероприятий, в том числе практического характера, направленных на укрепление информационной безопасности и противодействие противоправной деятельности в информационном пространстве государств-членов ОДКБ".
Страны намерены содействовать разработке и скорейшему принятию под эгидой ООН универсальных правил, норм и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве.