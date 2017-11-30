В Атлантическом океане произошло землетрясение магнитудой 6,7

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в центральной части Атлантического океана, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в четверг в 06.32 по времени UTC (09.32 мск). Эпицентр толчков располагался на дне океана в области Срединно-Атлантического хребта между Бразилией и побережьем Западной Африки. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация об угрозе цунами, жертвах и разрушениях не поступала.