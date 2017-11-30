МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Американским властям следует меньше фантазировать, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Так депутат прокомментировал обвинение России в причастности к акустическим атакам на посольства США.
В сентябре телеканал CBS сообщил, что сотрудник Агентства США по международному развитию (АМР) и его супруга, работавшие в Узбекистане, пожаловались на симптомы, схожие с теми, что зафиксировали у дипломатов, которые подверглись "акустической атаке" в Гаване. В связи с тем, что Россия поддерживает дружеские отношения с Кубой и Узбекистаном, источники CBS посчитали, что к атакам может быть причастна Москва.
Среди симптомов назывались потеря слуха, головная боль, слабость и плохой сон. При этом кубинские власти заявили, что нет ни одного доказательства предполагаемых "атак".