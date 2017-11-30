Госдеп отказал в доступе в генконсульство в Сан-Франциско, заявил Антонов

САН-ФРАНЦИСКО, 30 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. На запрос российского посольства, который был направлен заранее в Госдеп США, о посещении генконсульства в Сан-Франциско, был получен немотивированный отказ, заявил журналистам посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов.

"Я (знал, что) буду в Сан-Франциско. Ну почему бы не посмотреть, что происходит в нашем здании? Тем более, что нам все время говорят, что это российская собственность. Но нас туда не допускают. Мы подчеркиваем, что это остается российской собственностью… И я считаю, что своим посещением российской собственности я не наношу никакого ущерба безопасности Соединенных Штатов Америки. К сожалению, мне ответили отказом, официальным отказом", — рассказал он.

На уточняющий вопрос журналистов, как американское внешнеполитическое ведомство объяснило этот отказ, Антонов ответил: "Никаких объяснений нет. Но, в любом случае я хотел бы все равно подъехать к нашей собственности, хотел бы пусть не изнутри, а с внешнего периметра посмотреть, все ли там в порядке".

Антонов в среду прибыл в Калифорнию, где с 29 ноября по 3 декабря проведет встречи с экспертными и деловыми кругами, а также осмотрит российскую дипсобственность в Сан-Франциско.

Как сообщили ранее в посольстве РФ в США, в программе поездки — "встречи с соотечественниками, экспертными и деловыми кругами, выступления в университетах, осмотр российской дипломатической собственности в Сан-Франциско, визит в Форт Росс".