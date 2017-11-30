В ГД не видят смысла поддерживать призыв США о прекращении связей с КНДР

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. РФ не стоит поддерживать призыв США о прекращении связей с КНДР, Москва должна руководствоваться своими интересами в этом вопросе, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США призывают все страны мира прервать любые связи с КНДР, в том числе остановить торговлю и выслать северокорейских рабочих.

"Лично моя позиция, я считаю, что мы в этом вопросе должны руководствоваться прежде всего национальными интересами нашей страны и наших союзников. Если проще сказать, я бы не поддерживал призыв США", — заявил Швыткин РИА Новости.

По мнению депутата, США должны себя призвать прекратить проводить различного рода учения, которые ведут к эскалации напряженности конфликта на Корейском полуострове.

"Мы не оправдываем действия КНДР по запуску ракеты и обсуждаем этот запуск, но вместе с тем должно быть встречное движение, тогда будет мирное урегулирование", — добавил он.

Подробнее о ядерной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>