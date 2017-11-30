В Китае мужчина с канцелярским ножом напал на учеников начальной школы

ПЕКИН, 30 ноя — РИА Новости. Вооруженный канцелярским ножом мужчина ранил пятерых учащихся одной из начальных школ в островной провинции Хайнань на юге Китая, сообщает газета Nanguo Dushibao со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел рано утром на востоке города Вэньчан. Неизвестный мужчина прошел на территорию школы и ранил канцелярским ножом пятерых учащихся пятого класса.

В настоящее время школьники госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Полиция уже задержала подозреваемого в совершении нападения.