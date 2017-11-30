Силовики 20 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (412)

ДОНЕЦК, 30 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 20 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 12 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, минометы различного калибра, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.