МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. РФ не ждет положительных шагов со стороны США, потенциал сотрудничества в мировых и двусторонних делах остается незадействованным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Так что пока нам сложно ожидать каких-либо положительных шагов со стороны Вашингтона. Из-за разгула русофобии за океаном потенциал сотрудничества в мировых и двусторонних делах в значительной части остается незадействованным", — сказал он в интервью итальянской газете "Либеро".

По словам Лаврова, "закрепление же в США на законодательном уровне России как "противника" – глупость и безответственность". "По крайней мере, мы, из России, не смотрим на США через аналогичную оптику. Напротив, всегда относились с уважением к американскому народу и его достижениям", — отметил он.