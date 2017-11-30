Лавров рассказал, как США используют Европу против России

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Вашингтон решает задачи своей антироссийской политики за счет европейских стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодня очевидно, что раскрученные брюссельскими бюрократами по указанию из Вашингтона санкции бумерангом ударили по национальным европейским производителям. Они потеряли часть своих позиций на российском рынке и продолжают нести значительные убытки. Америка же ущерба не претерпела, поскольку наш товарооборот с ней мизерный. Получается, свои антироссийские задачи в американском истеблишменте хотят решать за счет европейцев и руками европейцев", — сказал он в интервью итальянской газете "Либеро".