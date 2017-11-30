Лавров назвал условия для введения миротворцев ООН в Донбасс

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Контингент ООН будет введен в Донбасс после разведения сил и средств сторон, но это должно быть согласовано с Киевом, Донецком и Луганском, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете "Либеро".

Министр напомнил, что на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае в сентябре президент РФ Владимир Путин выдвинул инициативу об учреждении миссии ООН по содействию охране СММ ОБСЕ на юго-востоке Украины.

"Суть предложения – силы ООН должны обеспечивать исключительно безопасность наблюдателей СММ ОБСЕ, которые будут размещены в зоне разведения по обе стороны линии соприкосновения, а также при патрулировании других районов конфликта в соответствии со своим мандатом по выполнению Минских договоренностей. Контингент ООН будет введен в зону конфликта после разведения сил и средств сторон. Размещение ооновцев должно быть согласовано с властями как в Киеве, так и в Донецке и Луганске", — заявил он.

"При этом основой урегулирования продолжают оставаться Минские соглашения, сохраняются все существующие переговорные площадки – минская Контактная группа и "нормандский формат"", — добавил Лавров.