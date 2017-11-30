МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Многие конкретные действия команды американского президента Дональда Трампа носят инерционный характер, по сути мало чем отличаясь от курса бывшего главы Белого дома Барака Обамы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"На практике же, к сожалению, многие конкретные действия команды Дональда Трампа носят инерционный характер, по сути мало чем отличаясь от курса Барака Обамы. Более того, с подачи антироссийского лобби в Вашингтоне предпринимаются все новые недружественные шаги в различных областях, включая расширение односторонних рестрикций, реализацию глобальных противоракетных планов, наращивание американского и натовского военного присутствия у наших границ, усилия по дискредитации внешней политики России", — сказал он в интервью итальянской газете "Либеро".

По словам Лаврова, на волне русофобской истерии в США принят направленный против России закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". "Беспрецедентным выпадом стало закрытие американскими властями генконсульства России в Сан-Франциско и захват пяти дипломатических объектов, являющихся нашей государственной собственностью", — сказал глава МИД РФ.

В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого в зданиях прошли обыски. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.