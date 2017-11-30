Антонов привел пример близости позиций России и США

САН-ФРАНЦИСКО, 30 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. Посол России в США Анатолий Антонов заявил о важности стратегического диалога Москвы и Вашингтона и назвал противодействие ядерному статусу КНДР примером близости позиций.
Антонов в среду прибыл в Калифорнию, где до 3 декабря будет проводить встречи с экспертными и деловыми кругами, а также осмотрит российскую дипломатическую собственность в Сан-Франциско.
Как сообщили ранее в посольстве РФ в США, в программе поездки — "встречи с соотечественниками, экспертными и деловыми кругами, выступления в университетах, осмотр российской дипломатической собственности в Сан-Франциско, визит в Форт Росс".