Антонов привел пример близости позиций России и США

САН-ФРАНЦИСКО, 30 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. Посол России в США Анатолий Антонов заявил о важности стратегического диалога Москвы и Вашингтона и назвал противодействие ядерному статусу КНДР примером близости позиций.

"Нас объединяет необходимость противодействия распространению оружия массового поражения… РФ не поддерживает ядерный статус КНДР, вопрос может быть решен лишь через переговоры", — сказал он в четверг во время выступления на приеме неправительственной организации World Affairs Council в отеле Fairmont в центре Сан-Франциско.

Антонов в среду прибыл в Калифорнию, где до 3 декабря будет проводить встречи с экспертными и деловыми кругами, а также осмотрит российскую дипломатическую собственность в Сан-Франциско.

Как сообщили ранее в посольстве РФ в США, в программе поездки — "встречи с соотечественниками, экспертными и деловыми кругами, выступления в университетах, осмотр российской дипломатической собственности в Сан-Франциско, визит в Форт Росс".