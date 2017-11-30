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В мире

В Алма-Ате переименовали улицу в честь Нурсултана Назарбаева

07:2930.11.2017
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© РИА Новости / Анатолий УстиненкоАлма-Ата. Архивное фотоАлма-Ата. Архивное фото
© РИА Новости / Анатолий Устиненко

АЛМА-АТА, 30 ноя – РИА Новости. Улицу Фурманова в центре Алма-Аты переименовали в честь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщила пресс-служба городской администрации.

Президенты России, Белоруссии и Казахстана Владимир Путин, Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Сегодня в ходе сессии маслихата (местный представительный орган власти — ред.) города Алматы VI созыва с учетом многочисленных предложений жителей мегаполиса по согласованию с городской ономастической комиссией и республиканской ономастической комиссией при правительстве РК принято решение о присвоении одной из главных улиц Алматы имени первого президента Республики Казахстан — Елбасы (Лидер нации — ред.) Нурсултана Абишевича Назарбаева", — говорится в сообщении городской администрации.

Согласно пресс-релизу, в ходе сессии глава администрации Алма-Аты Бауыржан Байбек отметил, что "после внесения в ономастическую комиссию предложения о переименовании 112 повторяющихся улиц, поступило большое количество обращений от представителей интеллигенции, НПО, горожан и, особенно, молодежи о присвоении имени Елбасы, являющегося основателем независимого Казахстана, одной из главных улиц мегаполиса — улицы Фурманова".

"В этом году мы празднуем 20-летие Астаны. Если вспомнить, сама история доказала, насколько дальновидным и верным было решение Елбасы о переносе столицы. И не только в связи с созданием нового современного города в центре Евразии, но и с точки зрения развития Алматы, получившего мощнейший импульс в качестве делового центра страны. Это решение вкупе с экономическими реформами президента стимулировали частную инициативу, развитие духа предпринимательства. И сегодня Алматы — это региональный магнит, крупнейший мегаполис Центральной Азии", — сказал Байбек, которого цитирует пресс-служба.

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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Он отметил, что "благодаря постоянной поддержке Елбасы", проводимым системным реформам экономика города выросла более чем в 100, количество малых и средних предприятий — в 130 раз. Если в начале 90-х Алма-Ата обеспечивала десятую часть ВВП Казахстана, то сегодня мегаполис формирует уже пятую часть экономики, обеспечивая четверть ненефтяных налоговых поступлений всей страны, здесь производится четверть всей продукции и услуг малого и среднего бизнеса.

"Именно здесь по инициативе Елбасы принимались решения о принятии конституции, национальной валюты, создании Вооруженных сил, утверждении государственных символов, закрытии Семипалатинского полигона. Поэтому логично, что подобное решение принимается именно в Алматы", — добавил глава мегаполиса.

Первого декабря в Казахстане будет отмечаться День Первого президента республики.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Рафаил Абдразаков
Не тот масштаб, страну переименуйте. Проблем в стране больше нет.
07:57
30.11.2017
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