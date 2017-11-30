СМИ: Китай направил в Индонезию самолеты для эвакуации своих туристов

ПЕКИН, 30 ноя— РИА Новости. Китай направил в Индонезию шесть чартерных самолетов для эвакуации 17 тысяч китайских туристов, застрявших в аэропорту Денпасара из-за извержения вулкана Агунг, сообщает Центральное телевидение Китая.

Четыре самолета принадлежат авиакомпании China Eastern и два — авиакомпании China Southern. Уточняется, что самолеты вылетели на Бали в среду вечером из аэропортов Гуанчжоу и Шэньчжэня.

Ранее в СМИ сообщалось, что туристическая индустрия Индонезии терпит после извержения вулкана Агунг убытки. Зафиксировано огромное количество аннулирований уже приобретенных туров, бронирований и авиарейсов. В частности, представитель аэропорта Нгурах-Рай Ари Ахсан сообщил, что во вторник были отменены 443 рейса, что затронуло 59 тысяч пассажиров.