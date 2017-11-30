САН-ФРАНЦИСКО, 30 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. Посол России Анатолий Антонов заявил в рамках визита в Сан-Франциско, что госдепартамент США необоснованно отказывает ему в посещении российской дипсобственности.

Дипломат в среду прибыл в Калифорнию, где намеревался с 29 ноября по 3 декабря провести встречи с экспертными и деловыми кругами и осмотреть российскую дипсобственность в Сан-Франциско.

"Все, что мы получаем от госдепартамента — необоснованные отказы (в посещении нашей дипсобственности)", — сказал он в четверг во время выступления на приеме неправительственной организации World Affairs Council в центре Сан-Франциско.

В начале сентября российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт.