В Екатеринбурге члены ШОС обсудили совместное антитеррористическое учение

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Страны-члены ШОС обсудили в Екатеринбурге проведение в следующем году совместного антитеррористического учения "Мирная миссия", сообщила пресс-служба ЦВО.

"Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества обсудили в Екатеринбурге вопросы подготовки и проведения в следующем году совместного антитеррористического учения "Мирная миссия". Впервые в переговорах приняли участие военные делегации Индии и Пакистана", — говорится в сообщении.

В ходе первого раунда переговоров стороны рассмотрели предложения по замыслу, срокам и месту проведения учения, а также по составу привлекаемых подразделений, отмечается в сообщении. Согласно достигнутым соглашениям учение пройдет в августе 2018 года на полигоне ЦВО в Челябинской области.

Согласно сообщению, замысел, план действий, а также состав и количество участников будут согласованы в ходе второго раунда штабных переговоров весной следующего года.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана.