Антонов договорился поддерживать контакты с соотечественниками в Калифорнии

САН-ФРАНЦИСКО, 30 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. Российский посол в США Анатолий Антонов договорился с соотечественниками в Сан-Франциско продолжать контакты в области сохранения российского культурно-исторического наследия и русского языка в Калифорнии, несмотря на закрытие там российского консульства.

Об этом он заявил на встрече в Офисе конгресса соотечественников в Сан-Франциско, в которой, в частности, принимали участие экс-почетный консул в Сакраменто Наталья Оуэн и руководитель Координационного совета организаций российских соотечественников и президент Конгресса русских американцев Наталья Сабельник.

"Моя задача — чтобы мы держали постоянный контакт. Чтобы не было так — приехал, поговорил и забылось. Тем более, раз генконсульства у нас нет (закрыто по инициативе США) сейчас, это большая беда для нас", — подчеркнул посол.

Он добавил, что намерен по итогам своего визита обсудить с бизнесменами из России и США конкретные проекты по сохранению культурно-исторического наследия и русского языка в Калифорнии, которые могли бы быть поддержаны бизнес-истеблишментом двух стран. В частности, проекты по созданию центра сохранения российского наследия и поддержки одной из крупнейших в США русскоязычной школы в Сакраменто.

"Я хочу, чтобы у нас с вами все было конкретно. Вот мы говорим с вами про какой-то определённый проект, нужно думать и говорить, как посольство может помочь, решить возникшие у вас вопросы", — сказал Антонов.

Российский посол в среду прибыл в Калифорнию, где с 29 ноября по 3 декабря проведет встречи с экспертными и деловыми кругами, а также осмотрит российскую дипсобственность в Сан-Франциско. Как сообщили ранее в посольстве России в США, в программе поездки "встречи с соотечественниками, экспертными и деловыми кругами, выступления в университетах, осмотр российской дипломатической собственности в Сан-Франциско, визит в Форт-Росс".

В начале сентября российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в России. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт.