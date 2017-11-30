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"Прервать любые связи": США призвали к блокаде Северной Кореи

05:1130.11.2017
(обновлено: 05:12 30.11.2017)
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© AP Photo / Andrew HarnikПостоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Архивное фотоПостоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала все страны мира прервать любые виды связей с Северной Кореей. Об этом она заявила в ходе экстренного заседания Совбеза, посвященного пуску баллистической ракеты в КНДР.

Полная изоляция

Военный парад в Пхеньяне. Архивное фото.
© РИА Новости / Илья Питалев
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Все очень плохо: генерал рассказал о перспективах США в войне с КНДР
Американский дипломат заявила, что все государства должны прекратить сотрудничество с Северной Кореей.

"Мы призываем все страны прервать все связи с КНДР в дополнение к имплементации всех санкций ООН", — пояснила Хейли.

Она также отметила необходимость прекращения экспорта и импорта, а также призвала выслать всех северокорейских рабочих.

Кроме того, постпред США высказалась за лишение Северной Кореи права голоса в ООН.
Ранее подобную позицию Госдепа озвучила официальный представитель американского Госдепартамента Хезер Науэрт.

Она также призвала усилить экономическое и дипломатическое давление на Пхеньян. Помимо этого, представитель внешнеполитического ведомства призвала отозвать всех послов из КНДР и выдворить северокорейских трудовых мигрантов, которые, по словам Науэрт, работают "фактически как рабы", а заработанные ими деньги "используются для ракетной программы".

Ракетный паритет
© Инфографика
Ракетный паритет

Роль Китая

В вопросе урегулирования северокорейской проблематики Вашингтон придает особое значение диалогу с Китаем. В частности, президент

Пентагон. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / La Citta Vita / Pentagon, aerial
В Пентагоне сочли вторжение единственным способом разоружить КНДР
США Дональд Трамп провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином и призвал Пекин прекратить поставки сырой нефти в КНДР, иначе, как передает слова американского президента Никки Хейли, США "возьмут ситуацию в свои руки". Она также отметила, что Китай "должен показать ведущую роль и довести дело до конца"".

Си Цзиньпин, в свою очередь, в телефонном разговоре с американским коллегой отметил готовность Пекина к сотрудничеству с Вашингтоном для урегулирования северокорейской проблемы.

Председатель КНР также назвал денуклеризацию Корейского полуострова, поддержание международного режима нераспространения ядерного оружия, сохранение мира и стабильности в Северо-Восточной Азии "непоколебимыми целями Китая".

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоенная техника во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военная техника во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР. Архивное фото

Позиция России

Российский постпред в ООН Василий Небензя, выступая на экстренном заседании Совбеза, отметил, что перспективы нормализации на Корейском полуострове по-прежнему не просматривается. Он также выразил сожаление в связи с последним ракетным пуском в КНДР.

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Южнокорейские СМИ рассказали о последствиях ядерных испытаний в КНДР
Однако российский дипломат призвал все "все вовлеченные стороны прекратить эскалацию напряженности". Он также указал на отсутствие военного решения проблемы на Корейском полуострове. Небензя также призвал продолжить "упорную и энергичную" дипломатическую работу для урегулирования ситуации.

В Министерстве иностранных дел России также призвали все стороны отказаться от конфликта. Российские дипломаты заявили, что КНДР необходимо прекратить проведения ракетно-ядерных испытаний. Кроме того, ведомство предупредило США и их союзников, что анонсированные на декабрь военные учения лишь усугубят ситуацию. В связи с этим российская сторона призвала отказаться от этих маневров, чтобы "не накалять и без того взрывоопасную обстановку".

Самые мощные армии в мире
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Самые мощные армии в мире

Очередной ракетный тест

Северокорейские военнослужащие маршируют на площади Ким Ир Сена во время празднования Дня образования КНДР в Пхеньяне
© AP Photo / Korea News Service
"Мы все умрем". США посчитали потери в войне с КНДР
Накануне северокорейские власти провели очередные ракетные испытания. Пуск состоялся в ночь на среду. Как утверждают японские и южнокорейские военные, высота полета составила почти 4500 километров. Кроме того, ракета пролетела 950 километров и упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори.

Военные выразили мнение, что испытанная на этот раз ракета превосходит все предыдущие по своим характеристикам.

Как рассказали северокорейские дипломаты, прошедшая успешные испытания баллистическая ракета может нести "сверхбольшую тяжелую ядерную боеголовку". Кроме того, они отметили, что "Хвасон-15" способна достичь любой точки материковой части США. В Пхеньяне также отметили, что Северная Корея продолжает разработку стратегического оружия с целью защиты суверенитета страны от "политики ядерного шантажа и ядерной угрозы со стороны Штатов", а также ради "мирной жизни народа".

Запуск баллистической ракеты Хвасон-12 в КНДР
© AP Photo / Korean Central News Agency
Арифметика Апокалипсиса: сколько жизней может забрать ядерный арсенал КНДР
"Мы еще раз торжественно заявляем, что это не будет представлять собой угрозу для любых стран и регионов, пока не будут нарушены интересы нашего государства", — резюмировали северокорейские дипломаты.

За пуском ракеты лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, который высоко оценил очередное испытание. По его словам, страна достигла "исторического успеха в завершении ядерного вооружения государства".

Несмотря на заявление, что ракетное испытание не представляло угрозы соседним странам, Южная Корея в ответ на действия КНДР провела собственные ракетные пуски.

Военная техника в КНДР. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В США узнали, как КНДР может уничтожить почти все население страны
Северокорейские власти развивают ракетную программу в условиях давления со стороны мирового сообщества. В отношении КНДР действуют санкции СБ ООН, значительно ограничивающие экспортные и импортные возможности Северной Кореи. Резолюция 2375 установила самый строгий санкционный режим ООН в XXI веке.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.
Подробнее о ядерной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >

Куда могут долететь ракеты КНДР
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Куда могут долететь ракеты КНДР

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