Трамп призвал Мэй сфокусироваться на борьбе с терроризмом

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал британского премьер-министра Терезу Мэй "сфокусироваться" лучше на борьбе с терроризмом после того, как Лондон выступил против размещения в его Twitter материалов британской ультраправой организации.

.@Theresa_May, don’t focus on me, focus on the destructive Radical Islamic Terrorism that is taking place within the United Kingdom. We are doing just fine! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 ноября 2017 г.

"Тереза Мэй, сфокусируйтесь не на мне, а на радикальном исламском терроризме в Великобритании. У нас все довольно неплохо!" — написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

В среду утром Трамп разместил в своем аккаунте в Twitter ссылки на опубликованные Джайдой Франсен, являющейся одним из лидеров британской ультраправой организации Britain First, видеоролики антимусульманского содержания. В двух сюжетах, подлинность которых неизвестна, предположительно, мусульмане-иммигранты атакуют людей, в одном из роликов – разбивают статую Девы Марии. Официальный Лондон в свою очередь заявил: "президент (Трамп) поступил неправильно, сделав это".