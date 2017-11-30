НЬЮ-ЙОРК, 30 ноя — РИА Новости. Экипаж аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" в составе 44 человек все еще имеет шанс на "экстремальное выживание", хотя субмарина пропала почти 15 дней назад, сообщил РИА Новости представитель Южного командования ВМС США Эрик Рейнольдс.
В то же время он заметил, что не стоит "спекулировать" относительно числа дней, на протяжении которых экипаж может оставаться в живых. "Миссия поиска и спасения все еще продолжается", — отметил Рейнольдс.
Бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев заявил РИА Новости, что катастрофа, вероятно, произошла из-за того, что водород, выделившийся из аккумуляторных батарей, взорвался и вызвал пожар. При этом, по его словам, образовался хлор, который мог стать причиной гибели людей на борту.
Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".
Российское Минобороны направило в Аргентину для поисков субмарины группу специалистов ВМФ вместе с телеуправляемым подводным аппаратом "Пантера Плюс".