НЬЮ-ЙОРК, 30 ноя — РИА Новости. Экипаж аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" в составе 44 человек все еще имеет шанс на "экстремальное выживание", хотя субмарина пропала почти 15 дней назад, сообщил РИА Новости представитель Южного командования ВМС США Эрик Рейнольдс.

"Тот факт, что прошло столько времени, работает против (выживания), но всегда существует возможность экстремального выживания", — сказал Рейнольдс.

В то же время он заметил, что не стоит "спекулировать" относительно числа дней, на протяжении которых экипаж может оставаться в живых. "Миссия поиска и спасения все еще продолжается", — отметил Рейнольдс.

Бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев заявил РИА Новости, что катастрофа, вероятно, произошла из-за того, что водород, выделившийся из аккумуляторных батарей, взорвался и вызвал пожар. При этом, по его словам, образовался хлор, который мог стать причиной гибели людей на борту.

"Хлор мог образоваться вследствие попадания забортной воды внутрь корпуса, когда лодка всплыла для подзарядки аккумуляторов на перископную глубину и шла в режиме работы дизелей под водой (РДП)", — пояснил Валуев. "Аккумуляторы под воздействием воды могли выделить этот удушающий газ, от которого люди могли погибнуть", — добавил он.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Российское Минобороны направило в Аргентину для поисков субмарины группу специалистов ВМФ вместе с телеуправляемым подводным аппаратом "Пантера Плюс".