В Британии пенсионер с топором хотел убить соседей за то, что они шотландцы

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Манчестере 67-летний мужчина угрожал своим соседям-шотландцам расправой после того, как они припарковались около его дома. Об этом сообщает Mirror.
После этого инцидента Реттиган неоднократно употреблял грубые выражения в отношении своих соседей, упоминая их национальность.
"Когда он выпивает, что-то обычно происходит. Больше всего я боюсь, что он сожжет мой дом, и я не чувствую себя там в безопасности", — сообщил Маклафин.
"Чувствую, все может закончится тем, что кого-то из нас убьют", — сказала она.
Суд приговорил Реттигана к 14 неделям заключения с отсрочкой исполнения на один год. Также пенсионер должен будет заплатить 215 фунтов стерлингов. Кроме того, ему запретили контактировать с семьей Маклафинов.