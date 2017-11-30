В Британии пенсионер с топором хотел убить соседей за то, что они шотландцы

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Манчестере 67-летний мужчина угрожал своим соседям-шотландцам расправой после того, как они припарковались около его дома. Об этом сообщает Mirror.

Как отмечается, Джеймс Реттиган размахивал топором, угрожая убить соседа Кенни Маклафина, после чего ударил инструментом по двери своего дома. Затем пенсионер пообещал "сжечь" всю семью Маклафина, пока они будут спать.

После этого инцидента Реттиган неоднократно употреблял грубые выражения в отношении своих соседей, упоминая их национальность.

"Когда он выпивает, что-то обычно происходит. Больше всего я боюсь, что он сожжет мой дом, и я не чувствую себя там в безопасности", — сообщил Маклафин.

Его дочь также выразила опасения, что может случиться необратимое.

"Чувствую, все может закончится тем, что кого-то из нас убьют", — сказала она.

Суд приговорил Реттигана к 14 неделям заключения с отсрочкой исполнения на один год. Также пенсионер должен будет заплатить 215 фунтов стерлингов. Кроме того, ему запретили контактировать с семьей Маклафинов.