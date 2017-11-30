В Аргентине судно прибыло для получения оборудования для поисков подлодки

МЕХИКО, 30 ноя — РИА Новости. Аргентинское судно "Мальвинские острова" прибыло в среду вечером в порт Комодоро-Ривадавия, чтобы забрать российский глубоководный аппарат "Пантера Плюс" для доставки в зону поисков подводной лодки "Сан-Хуан", свидетельствуют опубликованные в социальных сетях фотографии прибытия судна.

Сейчас судно уже пришвартовалось у причала порта.

Ранее российское Минобороны сообщило о направлении в Аргентину группы специалистов ВМФ России вместе с телеуправляемым подводным аппаратом "Пантера Плюс".

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".