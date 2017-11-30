МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Хлор, образовавшийся вследствие попадания забортной воды внутрь подлодки, мог стать причиной гибели экипажа, а аккумуляторные батареи — источником выделения водорода, который взорвался и вызвал пожар на "Сан-Хуане", заявил РИА Новости в четверг бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.

В СМИ появились копии последнего донесения, направленного командиром аргентинской субмарины "Сан-Хуан" 15 ноября. В нем сказано о затоплении дизельного отсека и коротком замыкании. Ранее ВМС Аргентины заявили об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением субмарины.

"Хлор мог образоваться вследствие попадания забортной воды внутрь корпуса, когда лодка всплыла для подзарядки аккумуляторов на перископную глубину и шла в режиме работы дизелей под водой (РДП)", — сказал Валуев.

По его словам, "аккумуляторы под воздействием воды могли выделить этот удушающий газ, от которого люди могли погибнуть".

"Аккумуляторные батареи могли также выделить водород, который при концентрации более четырех процентов во взаимодействии с кислородом образует взрывоопасную смесь. Далее от искры мог произойти взрыв и возникнуть пожар", — добавил российский адмирал.

Он отметил, что борьба за живучесть субмарины в надводном положении осложнялась штормовыми условиями, и командир принял решение о погружении.

"Это было смелое решение, но в подобных условиях эффективно бороться с загазованностью, тем более — с пожаром, мог только высокоподготовленный экипаж", — заключил Валуев.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи экипаж сообщил об аварии. На борту находились 44 человека.