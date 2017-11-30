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США выразили обеспокоенность решением Боливии по президентству Моралеса

03:1430.11.2017
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. США "глубоко обеспокоены" решением Конституционного суда Боливии, которое разрешает президенту страны Эво Моралесу выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2019 году, говорится в комментарии государственного департамента США.

Газонефтяное месторождение. Архивное фото
© Fotolia / troutnut
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В госдепе сообщили, что "Соединенные Штаты глубоко обеспокоены" этим решением, заявив, что оно "не принимает во внимание волю боливийского народа".

"Дважды за последнее десятилетие боливийский народ выразил свое несогласие с концепцией бессрочного переизбрания должностных лиц: сначала в 2009 году через голосование подновляющим большинством голосов в пользу нынешней конституции; и снова на референдуме 2016 года, когда они отвергли инициативу об отмене конституционного положения, которое налагает на президента двухсрочный лимит", — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

В госдепе подчеркнули, что "боливийский народ ясно высказался по этому вопросу", и "США поддерживают их призыв к нынешнему боливийскому правительству уважать результаты этих референдумов".

Ранее издание Razon со ссылкой на заявление главы суда Макарио Лаора Кортеса сообщило, что конституционный суд Боливии разрешил президенту страны Эво Моралесу выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2019 году. По словам Кортеса, решение суда распространяется на "губернаторов, мэров, парламентариев, членов городских собраний, а также на президента и вице-президента".

Президент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Как сообщается, в случае победы, Моралес будет возглавлять страну четвертый срок подряд до 2025 года.

В 2013 году конституционный суд разрешил Моралесу в третий раз претендовать на пост президента, несмотря на то, что конституция запрещала главе государства занимать этот пост три срока подряд. С инициативой переизбрания Моралеса выступил ряд общественных движений южноамериканской страны. Предыдущее решение о новом переизбрании на третий срок стало объектом жесткой критики со стороны оппозиции, квалифицировавшей его как неприемлемое, однако это не помешало Моралесу вновь занять пост президента в январе 2015 года по итогам убедительной победы на выборах.

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