Армения оценила декларацию ПАЧЭС

ЕРЕВАН, 30 ноя – РИА Новости. Декларация, принятая в среду парламентской ассамблеей Черноморского экономического сотрудничества в Киеве, противоречит логике и международным правовым нормам, заявил журналистам вице-спикер армянского парламента, член правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

Ассамблея приняла декларацию, включая предложенную украинской делегацией поправку о необходимости "способствовать восстановлению территориальной целостности государств Черноморского экономического сотрудничества".

"Эти формулировки не способствуют мирному урегулированию (карабахской) проблемы и входят в противоречие с международными правовыми нормами", — сказал вице-спикер. По его словам, это противоречит "не только интересам Армении, но и логике и существующей правовой базе".

"Она противоречит официальной позиции ЕС и стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Франции, России и США", — добавил Шармазанов, добавив, что принципы территориальной целостности, неприменения силы и права народов на самоопределение рассматриваются в едином пакете и ни один из них не является приоритетным.

В среду делегация Армении покинула зал проходящего заседания ассамблеи в знак протеста против внесенных в декларацию изменений, на обсуждение которых армянскую делегацию не пригласили. По заявлению Еревана, в декларацию внесено "изменение по существующим в регионе конфликтам, полностью противоречащее принципам международного права — неприменения силы и угрозы силы, территориальной целостности и права народов на свободное самоопределение". Глава российской делегации Михаил Емельянов заявил, что нарушения регламента и общепризнанных традиций организации парламентской демократии, которые допускает украинская делегация, будут рассмотрены на следующей ассамблее.