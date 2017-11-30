В Аргентине экс-военных приговорили к пожизненному заключению

МЕХИКО, 30 ноя – РИА Новости. Федеральный суд Аргентины в среду огласил приговор большой группе бывших аргентинских военных, приговорив часть из них к пожизненному заключению, а других — к длительным тюремным срокам за преступления против человечности во время военной диктатуры.

В частности, вынесены сразу 29 пожизненных приговоров. Среди получивших их – виновные в массовых репрессиях в отношении заключенных в тюрьме, которая была организована на базе школы механики ВМС страны.

Процесс длился пять лет, в суд были вызваны 900 свидетелей, среди которых — 400 выживших экс-заключенных тюрьмы. За время процесса 11 из 68 обвиняемых умерли, еще трое были отстранены от процесса по состоянию здоровья.

Среди обвинений, предъявленных бывшим военным, — организация так называемых "полетов смерти", когда противники военной диктатуры просто сбрасывались с самолетов в океан. По итогам процесса к пожизненному заключению был приговорен пилот самолета, совершивший такой полет в декабре 1977 года и сбросивший в океан более 10 человек, в том числе двух французских монахинь, отмечает канал Todo Noticias.

В результате военного переворота в марте 1976 года власть в Аргентине захватили военные под руководством генерала Хорхе Виделы, правившие страной до 1983 года. За это время в стране были убиты тысячи человек, порядка 30 тысяч пропали без вести.