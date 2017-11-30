"Несправедливый приговор": в Хорватии отреагировали на самоубийство Праляка

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Хорватские власти резко отреагировали на решение Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), подтвердившего приговоры шести представителям боснийских хорватов за военные преступления в Боснии и Герцеговине (БиГ), что привело к самоубийству одного из них прямо в зале суда.
Военные преступления прошлого
Подсудимых обвиняли в в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Суд признал, что все шестеро были участниками совместного деяния с целью изгнания мусульманского и иного нехорватского населения и присоединение территорий Боснии и Герцеговины к Хорватии. Отмечается, что эти деяния активно сопровождались пытками и изнасилованиями, убийствами, преследованиями и другими преступлениями. Одним из эпизодов было разрушение силами боснийских хорватов памятника ЮНЕСКО — старого моста через реку Неретву в городе Мостар.
Самоубийство в зале суда
После подтверждения приговора Прличу, Стоичу и Праляка, последний встал со своего места.
Слободан Праляк — не военный преступник, с презрением отвергаю ваш вердикт", — сказал он.
Когда судья попыталась перейти к оглашению приговоров остальным трем обвиняемым, в зале раздался голос адвоката, которая перевела слова генерала о том, что он покончил с собой.
Заседание остановили, трансляцию прервали. Некоторые из присутствовавших направились в сторону обвиняемого. В последующем некоторые СМИ опубликовали видео из зала суда с последними словами генерала Праляка.
В последующем стало известно, что нидерландские власти по запросу МТБЮ приступили к расследованию инцидента. Затем появился комментарий от прокуратуры трибунала, которая выразила "удовлетворенность решением Апелляционной палаты по делу "Прлич и остальные" за этнические чистки мусульманского населения в Боснии и Герцеговине".
Реакция в Загребе
Большая часть граждан Хорватии, а также хорватских политиков не согласились с подтверждением приговора обвиняемым.
В частности, президент страны Колинда Грабар-Китарович прервала свой визит в Исландию и вернулась в республику. Ранее глава государства и другие высокопоставленные представители хорватского руководства выразили слова поддержки подсудимым, которых назвали "защитниками Хорватии от агрессии".
Пленкович также отметил, что "независимости БиГ не было бы без хорватов, которые создали основы для суверенной и самостоятельной БиГ". С этой позицией согласились члены хорватского правительства и большинство парламентариев страны.
Особо резко хорватское руководство отреагировало на то, что в соответствии с решением суда МТБЮ Хорватию признали агрессором на территории Боснии и Герцеговины, что может повлечь за собой международно-правовые последствия и ущерб имиджу государства. Хорватия официально считает конфликт 90-х годов освободительной войной для хорватов.
С 1992 по 1995 год шла ожесточенная гражданская война в Боснии и Герцеговине между сербами, бошняками и хорватами. Кровопролитный конфликт окончился подписанием Дейтонского соглашения, которое определило современное устройство БиГ: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах властию. По разным сведениям, жертвами войны стали свыше ста тысяч человек.