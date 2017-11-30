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"Несправедливый приговор": в Хорватии отреагировали на самоубийство Праляка

02:2130.11.2017
(обновлено: 02:26 30.11.2017)
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© AP Photo / Robin van Lonkhuijsen,Pool PhotoГенерал боснийских хорватов Слободан Праляк в Гаагском трибунале. Архивное фотоГенерал боснийских хорватов Слободан Праляк в Гаагском трибунале. Архивное фото
© AP Photo / Robin van Lonkhuijsen,Pool Photo

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Хорватские власти резко отреагировали на решение Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), подтвердившего приговоры шести представителям боснийских хорватов за военные преступления в Боснии и Герцеговине (БиГ), что привело к самоубийству одного из них прямо в зале суда.

Военные преступления прошлого

Генерал боснийских хорватов Слободан Праляк в Гаагском трибунале. 29 ноября 2017
© AFP 2017 / Robin van Lonkhuijsen, Pool
Биография генерала Праляка
Днем 29 ноября Апелляционная палата МТБЮ подтвердила приговоры, по которым бывший премьер-министр самопровозглашенного образования хорватов Херцег-Босна Ядранко Прлич получил 25 лет тюрьмы. Кроме того, министр обороны Бруно Стоич и руководители Хорватского совета обороны (HVO) Слободан Праляк и Миливой Петкович приговорены были к 20 годам. Командир военной полиции Валентин Чорич, в свою очередь, получил 16 лет тюрьмы, а Берислава Пушича, отвечавшего за военнопленных, приговорили к 10 годам.

Подсудимых обвиняли в в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев ведения войны в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Суд признал, что все шестеро были участниками совместного деяния с целью изгнания мусульманского и иного нехорватского населения и присоединение территорий Боснии и Герцеговины к Хорватии. Отмечается, что эти деяния активно сопровождались пытками и изнасилованиями, убийствами, преследованиями и другими преступлениями. Одним из эпизодов было разрушение силами боснийских хорватов памятника ЮНЕСКО — старого моста через реку Неретву в городе Мостар.

Генерал боснийских хорватов Слободан Праляк в Гаагском трибунале. 29 ноября 2017
© AP Photo / Robin van Lonkhuijsen, Pool Photo
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Суд также подтвердил, что существовало совместное преступное деяние с целью этнических чисток на территории так называемого государства Херцег-Босна в БиГ, которым руководил тогдашний официальный Загреб.

Самоубийство в зале суда

После подтверждения приговора Прличу, Стоичу и Праляка, последний встал со своего места.

Слободан Праляк — не военный преступник, с презрением отвергаю ваш вердикт", — сказал он.

Когда судья попыталась перейти к оглашению приговоров остальным трем обвиняемым, в зале раздался голос адвоката, которая перевела слова генерала о том, что он покончил с собой.

Заседание остановили, трансляцию прервали. Некоторые из присутствовавших направились в сторону обвиняемого. В последующем некоторые СМИ опубликовали видео из зала суда с последними словами генерала Праляка.

Милорад Додик. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Пресс-служба трибунала подтвердила смерть обвиняемого лишь шесть часов после случившегося в зале суда. В МТБЮ отметили, что ему оказывали помощь, он был доставлен в больницу, где и умер.

В последующем стало известно, что нидерландские власти по запросу МТБЮ приступили к расследованию инцидента. Затем появился комментарий от прокуратуры трибунала, которая выразила "удовлетворенность решением Апелляционной палаты по делу "Прлич и остальные" за этнические чистки мусульманского населения в Боснии и Герцеговине".

Реакция в Загребе

Большая часть граждан Хорватии, а также хорватских политиков не согласились с подтверждением приговора обвиняемым.

В частности, президент страны Колинда Грабар-Китарович прервала свой визит в Исландию и вернулась в республику. Ранее глава государства и другие высокопоставленные представители хорватского руководства выразили слова поддержки подсудимым, которых назвали "защитниками Хорватии от агрессии".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, в свою очередь, выразил также свои соболезнования родным и близким Праляка. Он также назвал самоубийство Праляка в зале суда "глубокой моральной несправедливости по отношению к шестерым хорватам из Боснии и Герцеговины и всему хорватскому народу".

Пленкович также отметил, что "независимости БиГ не было бы без хорватов, которые создали основы для суверенной и самостоятельной БиГ". С этой позицией согласились члены хорватского правительства и большинство парламентариев страны.

Особо резко хорватское руководство отреагировало на то, что в соответствии с решением суда МТБЮ Хорватию признали агрессором на территории Боснии и Герцеговины, что может повлечь за собой международно-правовые последствия и ущерб имиджу государства. Хорватия официально считает конфликт 90-х годов освободительной войной для хорватов.

Сербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). 22 ноября 2017
© AP Photo / Peter Dejong
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Работу суда раскритиковала и одна из защитников генерала Праляка Наташа Фаво Иванович. Она заявила, что необходимо поднять вопрос ответственности после случившегося, а также, возможно, пересмотреть методы работа суда.

С 1992 по 1995 год шла ожесточенная гражданская война в Боснии и Герцеговине между сербами, бошняками и хорватами. Кровопролитный конфликт окончился подписанием Дейтонского соглашения, которое определило современное устройство БиГ: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах властию. По разным сведениям, жертвами войны стали свыше ста тысяч человек.

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