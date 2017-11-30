Трамп призвал лидера Китая прекратить поставки сырой нефти в КНДР

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в разговоре с председателем Китая Си Цзиньпином заявил, что КНР следует прекратить поставки сырой нефти в КНДР, иначе США возьмут ситуацию в свои руки, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

"Президент Трамп сегодня утром позвонил лидеру КНР Си Цзиньпину и сказал ему, что мы достигли того момента, когда КНР должна прекратить поставки (сырой) нефти ", — сказала Хейли на заседании Совета Безопасности ООН.

По ее словам, Китай "должен показать ведущую роль и довести дело до конца". "Китай может сделать этот сам или мы можем взять ситуацию с нефтью в свои руки", — добавила она.

В ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров. По предварительным данным, Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету.