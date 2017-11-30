В Мадриде состоялась презентация испанского издания книги о Путине

МАДРИД, 30 ноя — РИА Новости. Презентация испанского издания книги немецкого журналиста Хуберта Зайпеля (в русском издании — "Путин. Логика власти", испанское название – "Путин. Власть, увиденная изнутри") состоялась в Мадриде.

Как рассказал президент издательского фонда Almuzara Мануэль Пиментель, книгу уже сейчас можно найти во всех крупных книжных магазинах Испании, и "она довольно хорошо продается". Не исключено, что часть тиража (он составил три тысячи экземпляров, по словам издателя, "для Испании немало") отправится в Латинскую Америку.

"Украина, Крым, Сирия, отношения с Меркель, Обамой, Трампом, Китай – события, за которыми мы следим, иногда удивляясь, подчас не понимая – об этом рассказывается в книге. Причем рассказывается очень интересно, потому что эти события объясняются с точки зрения российских властей. Многое оказывается намного сложнее, чем кажется на первый взгляд", — сказал Пиментель.

Посол России в Испании Юрий Корчагин процитировал слова самого Путина, который признался, что не прочитал ни одной книги о себе. Дипломат напомнил, что эта книга вышла в Германии, в России, в Нидерландах, Италии, Франции, и что есть планы издать ее в Латинской Америке и в Китае.

"Хорошо, что эта книга сейчас представлена в Испании. Здесь – особенно в последнее время – распространяется много стереотипов о России и о президенте. Меня удивляет, что некоторые люди, которые ни разу не видели российского президента, не разговаривали с ним, говорят определенные вещи. Я спрашиваю – почему они это говорят? Эта книга – хорошая возможность понять, что думает, что говорит, как видит будущее глава России. Надеюсь, что в книжных магазинах Испании книга скоро закончится и люди будут выстраиваться в очереди за вторым изданием", — сказал Корчагин.

Директор Фонда имени Александра Пушкина Александр Черносвитов считает, что издание этой книги в Испании – уникальное событие. "Я не знаю другой книги в Испании о российском президенте. В ней рассказывается о причинах принятия тех или иных решений, о которых здесь не знают. Это своевременная книга, особенно учитывая, как представляет Путина западная пресса", — сказал Черносвитов.

Немецкий журналист Хуберт Зайпель является автором нашумевшего документально фильма "Я, Путин. Портрет", а также автором книги о российском лидере, которая в русском издании называется "Путин. Логика власти". Она написана на основе многочисленных личных встреч, бесед, совместных поездок Владимира Путина и немецкого тележурналиста. Свою главную задачу Зайпель видел не в том, чтобы создать ещё один "авторский" портрет российского президента, а в том, чтобы максимально точно и полно донести до читателя взгляды Путина и мотивы его решений.