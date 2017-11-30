В Нью-Йорке открылось заседание Совбеза ООН по КНДР

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Совет безопасности ООН начал заседание по КНДР.

Провести заседание попросили США, Япония и Южная Корея после нового запуска северокорейской ракеты.

Как сообщил журналистам в ООН постпред Италии Себастьяно Карди, пока в СБ нет проекта заявления по испытаниям КНДР, или других документов. Он напомнил о двух последних принятых советом санкционных резолюциях в отношении КНДР.

В ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров. По предварительным данным, Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету.