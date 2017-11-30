США предложили лишить КНДР права голоса в ООН

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. США призывают все страны мира прервать любые связи с КНДР, в том числе остановить торговлю и выслать северокорейских рабочих, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

"Мы призываем все страны прервать все связи с КНДР в дополнение к имплементации всех санкций ООН", — заявила Хейли в ходе заседания совбеза ООН по Северной Корее. Она добавила, что это касается всех сфер сотрудничества с КНДР, включая торговлю. "Необходимо прекратить импорт и экспорт и выслать всех северокорейских рабочих", — сказала постпред.

Кроме того, Хейли призвала лишить КНДР права голоса в ООН.