Партия экс-президента Йемена обвинила повстанцев-хуситов в перевороте

КАИР, 30 ноя — РИА Новости. Партия Всеобщий народный конгресс (ВНК), лидером которой является экс-президент Йемена Али Абдалла Салех, обвинила движение йеменских шиитов "Ансар Алла" (хуситы) в перевороте.

Как сообщается в заявлении политической организации, в среду силы "Ансар Алла" попытались установить контроль над "мечетью Салеха", охраняемую военными лояльными бывшему президенту страны. Хуситы также блокировали дома, в которых проживают родственники экс-главы государства и руководители ВНК.

В результате вспыхнувших столкновений, по данным источников телеканала Sky News Arabia, погибли 13 человек.

"Продолжение нападений на государственные учреждения, храмы, суды, неуважение пунктов национального сотрудничества между Всеобщим народным конгрессом с его союзниками и движением "Ансар Алла" является переворотом, нарушающим партнерство между двумя сторонами", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

Несколькими месяцами ранее Салех опровергал слухи о возникших разногласиях с руководством хуситов.

За время своего более чем 30-летнего правления в Йемене Салех враждовал и неоднократно воевал с "Ансар Алла". После своего отстранения в результате "арабской весны" он поддержал восстание хуситов против нового правительства, начавшееся в 2014 году. Лояльные ему военные вместе с хуситами участвуют в боях с правительственными силами и арабской коалицией.